В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мясниковского района Давида Сарабашяна, которого обвиняют в серии изнасилований и убийств. В частности, ему предъявлены обвинения в покушении на изнасилование, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, убийствах, а также краже (ч.3 ст.30, ч.1 ст.131, ч.1 ст.131, ч.1 ст.132 п.п. «а», «к», ч.2 ст.105, п. «в», ч.2 ст.158 УК РФ).

В Ростове-на-Дону будут судить серийного насильника-убийцу

Как сообщили в пресс-службе СКР, в октябре 2018 года Сарабашян напал на 25-летнюю женщину на территории жилого комплекса «Суворовский» в Ростове-на-Дону. Он накинул свернутую в несколько раз куртку ей на шею и душил, пока та не потеряла сознание, а потом надругался над ней. Желая скрыть преступление, злоумышленник задушил ее, забрал ценные вещи и скрылся.

Сопоставив преступления прошлых лет, следователи вышли на Сарабашяна и задержали его. В ходе расследования уголовного дела следователям удалось получить неопровержимые доказательства его причастности к ряду аналогичных преступлений.

В частности выяснилось, что в октябре и апреле 2000 года Сарабашян, будучи военнослужащим одной из частей в Ростове-на-Дону, он самовольно покинул место службы и напал на ранее ему незнакомых женщин 27 и 32 лет. Он накидывал на шею женщин ремень, перетаскивал их в безлюдное место, насиловал, а потом убивал.

В ноябре 2001 года и в июле 2003 года он совершил аналогичные преступления в отношении 16-летней девушки и 41-летней женщины. Это произошло на хуторе Ленинаван Мясниковского района и улице Малиновского в Ростове-на-Дону.

Кроме того, следователи установили, что в марте 2015 года Сарабашян напал на улице Петренко в Ростове-на-Дону на 29-летнюю женщину. Однако она оказала активное сопротивления и смогла избежать печальной участи.

Эксперты выяснили, что Сарабашян психически здоров, однако, у него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.

По нескольким эпизодам преступлений против половой неприкосновенности и свободы уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено в связи с истечением сроков давности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

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