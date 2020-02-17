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Понедельник, 17 февраля 2020, 14:42 мск

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В Омске мужчина на спор обезглавил собутыльника

Житель Омска убил приятеля, с которым они вместе распивали спиртное. Преступник пояснил, что сделал это, чтобы доказать, что ему «не слабо» лишить человека жизни.

Убийство было совершено ночью 14 февраля на улице Железнодорожной в Омске, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. 51-летний хозяин квартиры нанес несколько ножевых ранений своему бездомному приятелю.

Затем он пытался скрыть следы преступления и отрезал покойнику голову. В этот момент на кухню зашла сожительница, увидела труп и сообщила в полицию. Убийцу задержали и отправили под арест.

«На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему «не слабо» убить человека», – сообщили следователи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Омск, Зоя Осколкова

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