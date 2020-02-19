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Среда, 19 февраля 2020, 12:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Ставрополье школьница зарезала свою бабушку из-за замечания

В Ставропольском крае по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, вечером 13 февраля между 59-летней женщиной и ее 14-летней внучкой произошел конфликт.

Поводом стало замечание бабушки о качестве уборки, сделанной школьницей. В ходе ссоры девушка схватила нож и несколько раз ударила им женщины. От полученных ранений женщина умерла. Девушка задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 19.02.20

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