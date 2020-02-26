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Среда, 26 февраля 2020, 16:32 мск

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Под Владимиром обнаружили нарколабораторию с тонной синтетики

Во Владимирской области полицейские изъяли более тонны синтетических наркотиков. Преступники поставляли товар в три федеральных округа. В результате были задержаны четыре гражданина Украины.

Как сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, нарколаборатория располагалась в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. Организаторов бизнеса удалось отследить после того, как были задержаны посредники, доставлявшие запрещенные вещества в города Приволжского, Сибирского и Уральского Федеральных округов.

Еще одну нарколабораторию обнаружили в доме в Александровском районе. В ней было изъято 368 килограммов альфа-PVP, свыше 1,8 тонны прекурсоров. В лесу полицейские нашли тайник с альфа-PVP массой свыше 30 кг, а в соседнем гараже еще 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. Общая масса сухого остатка наркотика, растворенного в канистрах, составила 578 кг.

В ходе оперативных действий были задержаны четыре гражданина Украины. Возбуждены несколько уголовных по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ).

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 26.02.20

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Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,