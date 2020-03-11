Офицер Минобороны отделался штрафом за полсотни взяток

Один из старших офицеров Минобороны требовал взятки за сдачу членами экипажей стратегических бомбардировщиков зачетов по тактике. В результате военный суд приговорил коррупционера к сравнительно небольшому штрафу, однако своего поста он лишился.

Коррупционный скандал произошел в 79-м тяжелом бомбардировочном авиационном ордена Красной Звезды полку, который дислоцируется на авиабазе Украинка в Амурской области, пишет «Коммерсант». Владимир Спина должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации. Он объявил командирам эскадрилий, что хочет получить по 500 рублей с каждого из их подчиненных «без формальной проверки» теоретических знаний.

Следствие установило, что Спина получил вознаграждение от 51 летчика. Один из командиров записал на камеру телефона факт передачи взятки и показал видео в военную контрразведку ФСБ. Там офицеру выдали спецаппаратуру, деньги, обработанные специальным составом, и отправили ко взяточнику. Во время передачи денег в кабинет вошли контрразведчики, которые задержали Спину.

Офицеру предъявили обвинения в пяти десятках эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей). Свою вину Спина не признал и заявил, что собирал деньги на нужды части.

Белогорский гарнизонный военный суд признал взяточника виновным и приговорил к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Командование дальней авиации уволило Спину из вооруженных сил.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 11.03.20

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