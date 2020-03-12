Саратовский суд вынес приговор 60-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве двух человек с целью сокрытия другого преступления, а равно сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, четырех эпизодах сексуального насилия, совершенных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, трех изнасилованиях с угрозой убийства, а также в незаконном лишении свободы человека с применением оружия (п.«а», «к» ч.2 ст.105, п.«б» ч.2 ст.132, п.«б» ч.2 ст.131, п.«г» ч.2 ст.127 УК РФ).

Саратовский серийный насильник-убийца встретит смерть в колонии особого режима

В пресс-службе СКР сообщили, что в суде было доказано, что летом 2018 года мужчина познакомился с жительницей Саратова, с которой стал поддерживать отношения. Они вместе встретили 2019 год. 1 января 2019 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он поссорился со своей гостьей, надругался над ней и жестоко избил. После этого он покинул дом, а когда вернулся, обнаружил, что женщина мертва.

Он завернул ее тело в покрывало, перевязал веревкой и положил в не отапливаемой комнате дома, где оно хранилось, пока не было обнаружено правоохранителями 6 февраля 2019 года. В конце января 2019 года мужчина познакомился еще с одной женщиной, которую пригласил к себе в гости и предложил ей остаться с ним жить. В течение нескольких дней она гостила у него. В начале февраля 2019 года, будучи сильно пьяным, он поссорился с новой подругой, жестоко избил ее и надругался. Женщина от полученных травм скончалась. Злоумышленник покинул свой дом и проживал у своих знакомых в Саратове, пока не был задержан.

Также выяснилось, что 25 ноября 2018 года тот же мужчина надругался у себя дома над другой 40-летней женщиной, угрожая ей убийством. После этого злоумышленник насильно удерживал ее у себя в доме. 27 ноября злоумышленник уверился, что подавил волю потерпевшей и решил съездить с ней к своему приятелю. Женщине удалось сбежать. Будучи напуганной случившимся, она не стала сообщать о произошедшем в полицию и лишь когда к ней обратились правоохранители, она рассказала им о случившемся.

Помимо этого, 14 декабря 2018 года тот же мужчина надругался над 45-летней женщиной, угрожая ей убийством. После этого потерпевшая, воспользовалась тем, что злоумышленник нуждался в деньгах, уговорила его съездить к своему знакомому. Благодаря этому ей удалось сбежать от преступника. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Саратов, Иван Гридин

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