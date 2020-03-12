Муж три месяца жил с трупом жены в одной комнате

В Перми 40-летний мужчина три месяца прожил в одной комнате с мертвой женой. От неприятного запаха он пытался избавиться с помощью вентилятора. Следователи считают, что муж сам расправился с супругой.

С заявлением о пропаже женщины обратились родственники. Она три месяца не выходила на связь. Когда правоохранители взломали дверь коммунальной квартиры, где жила пара, то обнаружили полуразложившийся труп, рядом с которым лежал супруг покойной.

Позже выяснилось, что тело находилось в комнате с августа по октябрь 2019 года. Соседи заметили, что мужчина ведет себя подозрительно, из комнаты выходит только по ночам, сообщает телеканал «Рифей-Пермь».

«Рядом с телом он поставил вентилятор, чтобы гнилостный запах выдувало из помещения. Нанес тональный крем на лицо женщине – в местах, где у нее были повреждения. На восьмой день, как он сам пояснил, по периметру тела насыпал стиральный порошок – чтобы не кусали тараканы», – рассказал заместитель прокурора.

При этом мужчина заявил, что супруга умерла от естественных причин, а он намеревался покончить с собой. Впрочем, эксперты обнаружили на голове погибшей женщины следы ударов и закрытую черепно-мозговую травму. Мужа заподозрили в убийстве.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Пермь, Зоя Осколкова

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