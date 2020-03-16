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Понедельник, 16 марта 2020, 12:31 мск

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Замглавы Барнаула попался на взятке в 2,6 млн рублей

В отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По предварительным данным, подозреваемый в 2019 году вступил в преступный сговор с гендиректором АО СЗ «Барнаулкапстрой» и получил от него 2,6 млн рублей. Чиновник обещал общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом предприятию.

Замглавы администрации Барнаула задержан. Следователи и оперативники УФСБ провели обыски по месту жительства и на рабочем месте чиновника. В ближайшее время решится вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 16.03.20

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