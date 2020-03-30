В Якутии нашли четыре тела, в том числе двоих детей

В Якутске правоохранители обнаружили в жилом доме четыре тела с признаками смерти криминального характера. Среди погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как сообщили в региональном управлении СКР, трупы нашли в доме на ул. 1 База. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и выполняются другие необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – уточнили следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство».

Подозреваемого удалось задержать, им оказался ранее судимый местный житель. В МВД уточнили, что предполагаемый убийца оказал сопротивление – ударил ножом одного из оперативных сотрудников.

Расследование этого дела поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 30.03.20

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