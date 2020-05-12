Под Тверью предотвратили теракт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Кимрах, Тверской области, сообщает РБК. «Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», – сообщила ФСБ.

У подозреваемого изъяли травматический пистолет ПМ с самодельными патронами, три «коктейля Молотова» и холодное оружие. Кроме того, у него были обнаружены дневники с планами организации теракта. Он был арестован.

Как писал «Новый День», в конце апреля в Екатеринбурге силовики уничтожили боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района города, где укрылись трое бандитов, был блокирован около полуночи 30 апреля. Жителей садового товарищества эвакуировали. Бандитов – застрелили.

На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовые к применению взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.05.20

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