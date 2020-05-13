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Среда, 13 мая 2020, 15:06 мск

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В США пятилетний мальчик нашел в лесу ружье и убил брата

В американском штате Джорджия 5-летний малыш нашел в лесу ружье и случайно выстрелил в своего 12-летнего брата. Раненый ребенок скончался.

Дети играли на заднем дворе своего дома, а затем решили пойти в ближайший лес. Младший ребенок нашел ружье, принял его за игрушечное, нацелил на старшего брата и выстрелил. Оружие было заряжено, в результате мальчик был ранен в грудь.

Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Ребенок умер в больнице, сообщает телеканал CNN.

Полиция проводит расследование. Вероятно, ружье принадлежало группе мужчин, которых видели в этом районе за несколько часов до трагедии. Правоохранители обнаружили сумку с неизвестным веществом, предположительно, психотропного действия, однако оружия на тот момент не нашли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.05.20

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