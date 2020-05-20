В Брянске начальника следственного отдела уличили во взяточничестве

В Брянске полковника МВД задержали за взятку в 5 млн рублей. Деньги полицейский взял у фигуранта за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следствием установило, что в сентябре прошлого года начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области взял 2200 долларов у фигуранта уголовного дела. 800 долларов он отдал исполняющему обязанности начальника следственного управления и 700 долларов оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

При передаче остатка суммы начальник следственного отдела задержан с поличным. Отмечается, что преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «получении взятки в особо крупном размере». Расследование продолжается.

Брянск, Зоя Осколкова

Брянск. Другие новости 20.05.20

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