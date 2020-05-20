российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 мая 2020, 15:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Брянске начальника следственного отдела уличили во взяточничестве

В Брянске полковника МВД задержали за взятку в 5 млн рублей. Деньги полицейский взял у фигуранта за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следствием установило, что в сентябре прошлого года начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области взял 2200 долларов у фигуранта уголовного дела. 800 долларов он отдал исполняющему обязанности начальника следственного управления и 700 долларов оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

При передаче остатка суммы начальник следственного отдела задержан с поличным. Отмечается, что преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «получении взятки в особо крупном размере». Расследование продолжается.

Брянск, Зоя Осколкова

Брянск. Другие новости 20.05.20

Брошенный муж в отместку наврал полиции, что супруга торгует наркотиками. / На лидера черногорских оппозиционеров готовится покушение. / В Татарстане мать задушила сына и покончила с собой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

В Коми экс-чиновник принял у строителей опасные для жизни дома

ФСБ нагрянула с обысками к зампреду правительства Пензенской области

На Сахалине экс-мэр проведет в тюрьме 10 лет за взятки и хранение наркотиков

В России впервые осудили больше крупных взяточников, чем мелких

В Москве за полумиллионную взятку задержаны налоговики

Губернатор Хакасии отстранил от должности обвиняемого во взятке заместителя

Замглавы Хакасии задержали по подозрению во взяточничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,