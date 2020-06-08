Огонь на нефтяной скважине потушили выстрелом из противотанковой пушки

Пожар, возникший на скважине Аянского (Западного) нефтяного месторождения, потушили военные артиллеристы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Возгорание произошло 30 мая на территории Усть-Кутского района. Причиной пожара стала разгерметизация соединительного шланга, в результате нефтегазовая смесь попала на распределительную коробку.
Сначала рабочие возвели вокруг скважины вал высотой четыре метра. Затем к тушению пожара привлекли военных артиллеристов, которые выстрелом срезали фонтанную арматуру. На оголовок скважины прикрепили противофонтанное оборудование и провели герметизацию.
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет, ближайший населенный пункт располагается примерно в ста километрах от скважины. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам. Экологический ущерб еще предстоит оценить. Загрязнения территории и водных объектов нефтепродуктами не зафиксировано.
Иркутск, Зоя Осколкова
Иркутск. Другие новости 08.06.20
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