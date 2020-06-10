Личность убийцы шведского премьера установили через 30 лет

Более 30 лет прошло с момента убийства премьер-министра Швеции Улофа Пальме. Только сейчас прокуратура назвала имя убийцы. Преступление было совершено по политическим мотивам.

Пальме был застрелен на улице на глазах жены в 1986 году. Несмотря на то, что свидетелями стали десятки человек, полиции не удалось установить виновника. Более того, в преступлении обвинили другого человека. Впрочем, позже приговор отменили.

Шведская прокуратура считает, что Пальме убил Стиг Энгстром – служащий страховой компании Skandia. Установлено, что он в тот вечер задержался в офисе неподалеку от места убийства, передает ВВС.

Предположительно, Энгстром напал на Пальме по политическим мотивам. Премьер руководил Социал-демократической партией Швеции и был известен своими левыми взглядами.

Энгстром совершил самоубийство в 2000 году. Поскольку предъявить обвинения подозреваемому невозможно, дело закрыто. Супруга политика Лизбет скончалась в 2018 году, так и не узнав имя убийцы мужа.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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