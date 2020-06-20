В Коми задержали полицейского по подозрению в убийстве коллег

В Воркуте обнаружили мертвыми двух мужчин. Следователи установили, что смерть была насильственной. По горячим следам задержали подозреваемого, им оказался сотрудник полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми, тела нашли в гараже, расположенном по переулку Юнь-Ягинский. Личности погибших установлены – это 38-летний начальник отделения по обслуживанию ОМВД России по Воркуте и 49-летний вольнонаемный слесарь.

На телах обнаружены множественные телесные повреждения, уточнили в региональном управлении СКР. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по г. Воркуте. Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве», – рассказали в полиции. Мужчина работал водителем группы обслуживания дежурной части.

Полиция проводит проверку, подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесет ответственность в соответствии с законодательством.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Воркута, Зоя Осколкова

Воркута. Другие новости 19.06.20

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