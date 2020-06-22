ФСБ нагрянула с обысками в управление лесами Алтайского края

Оперативники ФСБ проводят обыски в управлении лесами Алтайского края. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник.

По его данным, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

В краевом управлении ФСБ подтвердили факт проведения обысков, но других подробностей не привели.

По сведениям местных СМИ, в рамках расследования дела задержан начальник Управления лесами Владимир Черных. Об этом, в частности, информирует ИА «Банкфакс». Секретарь чиновника сообщила об отсутствии его на рабочем месте, отметив, что обязанности руководителя в настоящее время выполняет его заместитель.

В то же время в пресс-центре регионального Министерства природных ресурсов и экологии информацию о задержании Владимира Черных пока не подтверждают. В ведомстве сообщили, что следственно-оперативные действия в управлении лесами продолжаются, а официальной информации о задержании Черных у них нет.

Барнаул, Наталья Петрова

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