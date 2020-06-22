Полицейские обнаружили нарколабораторию с 30 кг запрещенных веществ

Во Владимирской области сотрудники полиции совместно с ФСБ обнаружили нарколабораторию. В результате были задержаны трое подозреваемых. Наркотики они собирались распространять на территории нескольких регионов.

«В неэксплуатируемых зданиях, расположенных в одной из деревень, полицейские обнаружили лабораторное оборудование, костюмы индивидуальной защиты, более пятидесяти пластиковых канистр и свертков с веществами различной консистенции и цвета», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В емкостях преступники хранили наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин. По заключению экспертов, масса готового к употреблению запрещенного вещества превысила 30 килограммов, что составляет более 100 тысяч разовых доз.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Были арестованы 65-летний житель Республики Саха (Якутия), а также двое жителей города Курска. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир, Зоя Осколкова

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