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Вторник, 30 июня 2020, 09:42 мск

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На улице Краснодара неизвестные застрелили бизнесмена

В столице Кубани произошло убийство. Неизвестные расстреляли мужчину, когда он садился в свой автомобиль. Пострадавший скончался на месте преступления.

Как сообщили в региональном управлении СКР, тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 29 июня 2020 года на улице Леваневского в городе Краснодаре.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. «В настоящее время на месте продолжают работать следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СКР.

Погибший возглавлял компанию, которая занимается предоставлением интернет-услуг, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На кадрах с места преступления видно, как мужчина садится в свой автомобиль, в этот момент из припаркованной Lada Granta выходит неизвестный и делает несколько выстрелов. Затем легковушка уезжает. Все это происходит на хорошо освещенной улице, мимо ездят автомобили, по тротуару проходят люди.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 30.06.20

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