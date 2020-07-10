В Сибири школьник зарезал завуча

В Новосибирской области ученика подозревают в убийстве заместителя директора школы. По версии следствия, школьник хотел ограбить женщину.

Трагедия произошла в поселке Смоленский Мошковского района, сообщили в региональном управлении СКР. Мальчик забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом. От полученного ранения женщина скончалась.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

По данным местных СМИ, школьник хотел ограбить учительницу, но она проснулась, тогда подросток ранил ее и сбежал. Подозреваемый признался в содеянном.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 10.07.20

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