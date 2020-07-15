В Москве возбудили дело в отношении топ-менеджера «Почты России»

В отношении заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании, который также рассказал, что расследование ведет Следственное управление ГСУ СК по Москве.

В «Почте России» заверили, что взаимодействуют с силовиками в расследовании. Ранее TAdviser сообщило, что топ-менеджера задержали по подозрению в картельном сговоре. По данным издания, силовики также задержали владельца крупнейшего по выручке ИТ-холдинга в России – «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) – Александра Калинина. Данная компания занималась поставками для нужд «Почты России». Кроме того, отмечало издание, следователи нагрянули с визитами в компании Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.20

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