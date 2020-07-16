Под Волгоградом мужчина задушил 16-летнюю подругу и спрятал труп в скотомогильнике

В Волгоградской области 22-летний парень обвиняется в убийстве 16-летней девушки, пропавшей два дня назад. Причиной расправы стал внезапный конфликт, сообщили в региональном управлении СКР.

Об исчезновении девушки в Руднянском районе стало известно 14 июля. В поисках пропавшей принимали участие более 100 спасателей, сотрудников полиции, администрации Руднянского и близлежащих районов, а также волонтеры и неравнодушные жители поселка.

Следователи установили, что последним девушку видел ее приятель. Он рассказал, что ночью катал подругу на мотоцикле, который ближе к утру сломался. Девушка ушла домой, а парень остался чинить машину.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «В ходе расследования сотрудникам территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции удалось получить неопровержимые доказательства причастности молодого человека к преступлению, под давлением которых он признался в содеянном и указал место сокрытия убитой, которую он задушил, а затем спрятал тело в местном скотомогильнике», – добавили в СКР.

Подозреваемого задержали. Он сказал, что причиной убийства стала внезапно вспыхнувшая ссора.

Волгоград, Зоя Осколкова

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