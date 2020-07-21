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Вторник, 21 июля 2020, 10:35 мск

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В Саратове пожилой мужчина застрелил из ружья соседа

В Саратове обнаружили тело 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением. В убийстве подозревают 69-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Труп нашли в Заводском районе Саратова. По версии следователей, выстрел из ружья произвел сосед погибшего. Подозреваемого задержали. Выясняются мотивы стрелка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование продолжается», – добавили в СКР.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 21.07.20

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