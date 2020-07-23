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Четверг, 23 июля 2020, 14:07 мск

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На Украине автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

Фото: Pixabay

На Украине мужчина, которого подозревают в угоне автомобиля, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.

Полиция пыталась задержать угонщика, когда машину удалось остановить, водитель вышел, достал гранату РГД-5 и схватил полицейского. Он потребовал предоставить ему автомобиль.

После переговоров рядового полицейского обменяли на начальника угрозыска Полтавской области Виталия Шияна. Преступник с заложником сели в служебный автомобиль ВАЗ-2111 («Богдан») и уехали.

Как сообщают украинские СМИ, в настоящее время машина движется в сторону Киева в сопровождении правоохранителей. Отмечается, что захвативший заложника мужчина ранее был судим.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 23.07.20

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