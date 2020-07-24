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Пятница, 24 июля 2020, 14:32 мск

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Житель Красноярска попался на заказе убийства экс-супруги

В Красноярске возбудили дело в отношении 37-летнего местного жителя по подозрению в организация заказного убийства (ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие полагает, что у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений к бывшей супруге возникло желание убить ее. Самостоятельно совершить преступление он был не готов, потому обратился к знакомому.

В качестве оплаты услуги он был готов заплатить 500 тыс. рублей. Вероятный исполнитель убийства обратился с заявлением в правоохранительные органы. Всё дальнейшее общение подозреваемого и его знакомого, а также лица, которое якобы согласилось убить женщину, проходило под контролем сотрудников уголовного розыска.

Несостоявшийся киллер получил задаток и якобы занялся исполнением преступления. В апреле 2020 года он сообщил заказчику, что убил 30-летнюю женщину в Находке, куда та переехала на постоянное место жительства. Убедить заказчика убийства удалось в его выполнении за счет социальных сетей. Там он обнаружил информацию о безвестном исчезновении экс-супруги. Это его убедило в том, что женщины больше нет в живых.

Теперь заказчик задержан. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 24.07.20

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