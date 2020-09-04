В Красноярском крае по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в приготовлении к теракту, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконных хранении и транспортировке взрывных устройств и изготовлении взрывных устройств (ч.1 ст.30 ч.1 ст.205, ст.205.3, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст. 223.1 УК РФ).

В Красноярском крае задержали готовившего теракт 15-летнего школьника

По предварительной версии следствия, весной 2020 года подозреваемый задумал совершить теракт в одной из школ. Для этого он стал изучать способы изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), нашел необходимые компоненты и собрал четыре СВУ. Бомбы он хранил в нежилом строении до момента своего задержания.

Преступные намерения он не смог реализовать, так как был задержан сотрудниками регионального УФСБ. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что ранее сегодня, 4 сентября, ФСБ сообщила о задержании в России 13 человек, планировавших нападения на учебные заведения. Как писал «Новый День», задержания состоялись сразу в нескольких регионах страны, каких – пока не уточняется. 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Они склоняли интернет-пользователей к массовым убийствам «с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия» в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей и зданиях правоохранительных органов, а также сами планировали подобные преступления.

В ведомстве сообщают, что у задержанных изъяты личные дневники и средства связи, в которых содержатся инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, а также схемы нападений на различные объекты. В ходе обысков обнаружены компоненты для изготовления бомб и зажигательных смесей, четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Красноярск, Иван Гридин

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