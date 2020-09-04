Задержанный за убийство беременной жены и дочери мужчина сбежал из полиции

В Волгоградской области 25-летний мужчина зарезал свою беременную жену и 5-летнюю дочь. В полиции он признался в убийстве, а затем сбежал через окно.
Тела женщины и девочки были обнаружены в деревне Ушаково. Установлено, что глава семейства напал на жену с ножом, нанес ей несколько смертельных ударов, а потому убил и девочку. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, женщина была беременна.
«Подозреваемый написал явку с повинной, признавшись в содеянном. Находясь в отделе полиции в связи с проведением с его участием следственных действий, мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся», – сообщили в региональном управлении СКР.
Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Подозреваемого объявили в розыск. Расследование продолжается.
Волгоград, Зоя Осколкова
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