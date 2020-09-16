Красноярского чиновника подозревают в махинациях с жильем для сирот

В Красноярском крае по подозрению в халатности силовики задержали главу Ачинского района Евгений Розанчугов. Его подозревают в «существенном нарушении законных прав и интересов детей-сирот (ч.1 ст.293 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, с июня 2020 года чиновник уклонялся от проведения с ним следственных действий, а потому был объявлен в федеральный розыск и задержан сотрудниками ГИБДД по ориентировке.

Халатность со стороны чиновника

Следователи считают, что с 2016-го по 2018 год чиновник не распорядился о проведении обязательной экспертизы жилья, предоставляемому сиротам. В итоге были приобретены 8 квартир на общую сумму более 6,7 млн рублей, которые полностью не пригодны для проживания. Глава района отказался признавать свою вину. Следствие намерено требовать заключения чиновника под стражу до суда.

Ачинский городской суд в свою очередь обязал администрацию района расторгнуть с сиротами договоры социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.

По версии следователей, его подельником был частный предприниматель. Он купил старое здание за 200 тыс. рублей, перевел его в жилое, а затем продал администрации района для обеспечения сирот жильем. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Красноярск, Иван Гридин

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