Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ), а его родного брата Юрия – в посредничестве в получении взятки (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Красноярского экс-министра заподозрили во взяточничестве

Установлено, что с марта 2018-го по март 2020 года чиновник покровительствовал лесозаготовительной компании «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактическим руководством занимался непосредственно брат. Чиновник распоряжался предоставлять участки под рубки различного вида. За два года учредители передали брату министра более 7 млн рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову.

Бывший чиновник задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Его брат, Юрий Маслодудов, помещен под арест в рамках дела о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). По месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых состоялись обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

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