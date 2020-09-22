В Брянской области изъяли 143 кг синтетических наркотиков

Полицейские в Брянской области раскрыли нарколабораторию по производству синтетики. Задержаны двое подозреваемых, изъято 143 кг готовых к реализации наркотиков. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, двое злоумышленников приобрели в Брянской области частный дом, где организовали нелегальное производство синтетических наркотиков. «В помещении обнаружены бочки и канистры с химическими реактивами, фильтры, колбы, миксер для смешивания ингредиентов и промышленные весы», – сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

В ходе совместной с ФСБ спецоперации были задержаны двое подозреваемых, изъято почти 143 килограмма готовой к реализации синтетики. Установлено, что ежесуточно преступники производили около 4 кг наркотических средств. Их сбывали бесконтактным способом в ряде регионов ЦФО.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 (Покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство и сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

Брянск, Зоя Осколкова

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