В Краснодарском крае мужчина зарезал женщину и ребенка из-за любви к сестре убитой

В Краснодарском крае по факту убийства 30-летней женщины и ее годовалого сына возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина одной из ближайших республик (пп.«а, в» ч.2 ст.105УК РФ).

Убийство произошло в одном из домов на улице, где женщина и ребенок проживали вместе с сестрой убитой. Как сообщили в пресс-службе СКР, обвиняемый рассказал, что хотел сожительствовать с сестрой погибшей, но в этом ему мешала женщина. Из-за этого между фигурантом и теперь уже убитой происходили конфликты. По версии следствия, днем 15 сентября в ходе очередной ссоры, мужчина нанес подруге не менее 14 ударов ножом, а также зарезал ее сына. После этого злоумышленник спрятал тело ребенка в сарае и скрылся. Тела погибших в этот же день обнаружила сестра женщины, о чем сообщила в правоохранительные органы.

Убийцу быстро задержали и поместили под стражу. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 23.09.20

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