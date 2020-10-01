Ярославский полицейский попался на махинациях на 51 млн рублей

В Ярославской области в отношении руководителя одного из подразделений регионального УМВД возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие полагает, что с 2012 по 2013 годы он, будучи начальником тыла УМВД России по Ярославской области, подписывал акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения. Ущерб превысил 51 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина задержан. Решается вопрос о заключении полицейского под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ярославль, Иван Гридин

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