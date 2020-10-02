Туристка из России пострадала в аварии с автобусом в Анталье

Автобус с российскими туристами из России попал в аварию в турецкой Анталье. В результате ДТП одна туристка пострадала. Погиб водитель легкового автомобиля, с которым столкнулся автобус.

По информации газеты Milliyet, авария произошла около 17:00 1 октября в районе Кунду. Направлявший в аэропорт автобус с россиянами, отдыхавшими в отелях Белека, столкнулся с «легковушкой», следовавшем в направлении Белека.

Автомобиль в результате столкновения вылетел на обочину и получил серьезные повреждения. Его водитель погиб.

В автобусе находились 12 туристов. В результате аварии легкие травмы получили водитель и одна россиянка. Пострадавшую доставили в больницу, пишет издание. Остальные туристы продолжили путь в аэропорте на другом автобусе.

Как уточнил представитель генконсульства РФ в Анталье, россиянка после медосмотра была отпущена из больницы, информирует РИА «Новости».

Анталья, Наталья Петрова

Анталья. Другие новости 02.10.20

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