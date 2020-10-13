В Грозном семь человек погибли в перестрелке силовиков с боевиками

В Грозном произошло столкновение сотрудников правоохранительных органов с бандгруппой. По данным источника, погибли семь человек, в том числе четыре преступника.

В перестрелке были ликвидированы четыре боевика. По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли – два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

В Октябрьском районе столицы Чечни ввели режим контртеррористической операции, сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба. В районе есть угроза совершения террористических актов.

«Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий», – сообщили в оперштабе.

Грозный, Зоя Осколкова

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