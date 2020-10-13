Кадыров рассказал об уничтоженных в Грозном боевиках

Боевики, которых ликвидировали в Грозном, приехали в Чечню из-за границы. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, правоохранительные органы заранее получили информацию о приезде преступников из-за рубежа. «Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», – написал Кадыров в телеграм-канале.

Боевики планировали организовать теракты на территории Чечни. В доме, где они скрывались, нашли оружие, средства связи и боеприпасы.

В настоящее время ситуация в республике стабильная. «Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», – отметил Кадыров.

Ранее в Октябрьском районе столицы Чечни ввели режим контртеррористической операции. Как уточнили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба, в боестолкновении были уничтожены четыре боевика, а также погибли двое силовиков.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 13.10.20

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