В Астрахани раскрыли убийство 24-летней давности с помощью одного отпечатка пальца

В Астрахани двоих жителей обвинили в убийстве, совершенном в 1996 году. Выйти на след преступников следователям помог один отпечаток пальца.

Как сообщили в областном управлении СКР, убийство произошло в одном из частных домов по улице Набережной Казачьего Ерика в Астрахани. Правоохранители обнаружили тело пожилой женщины со множеством колото-резаных ран. Найти виновных тогда не удалось.

Позже криминалисты установили отпечаток пальца и направили его на исследование. Полученные данные помогли найти свидетельницу преступления. Она рассказала об обстоятельствах произошедшего и указала на лиц, причастных к преступлению.

Оперативники задержали 47-летнего Владимира Курочку и 49-летнего Михаила Шипилова. По версии следствия, они убили пенсионерку и похитили драгоценности. Уголовное дело направили в суд.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 20.10.20

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