В Кузбассе экс-чиновника структуры Минэнерго обвинили в мошенничестве

В Кемеровской области предъявлено обвинение бывшему заместителю гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Экс-чиновник попался на мошенничестве

Следствие считает, что в январе 2015 года обвиняемый, проживая в Москве, предложил знакомому собственнику угольного холдинга в Кузбассе, помощь в оказании влияния на решения, принимаемые департаментом угольной и торфяной промышленности Минэнерго России. Владелец предприятия,будучи заинтересованным в получении квот на поставку угля, дал указание гендиректору холдинга перевести обвиняемому денежные средства для последующей передачи взятки сотруднику департамента.

С января по март 2015 года директор перевел на банковский счет обвиняемого более 3,9 млн рублей. Этот факт выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела в отношении собственника угольного холдинга.

Обвиняемый сотрудничает со следствием и признал свою вину. Его заключили под стражу. В отношении собственника угольного холдинга расследуется уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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