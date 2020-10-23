Житель Саратова получил пожизненное за убийство родителей и жены

В Саратовской области суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого обвинили убийстве трех человек умышленном уничтожении чужого имущества (пп. «а, в, д, е» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, вечером 21 августа 2019 года мужчина распивал спиртное по месту своего жительства в квартире двухэтажного дома на улице Вольской в Саратове, где также проживали его жена и родители. Мужчина ревновал супругу и подозревал ее в измене. Около 23 часов, когда домочадцы легли спать, он поджег бытовой мусор в чулане под лестницей на первом этаже дома и скрылся.

Прибывшие по вызову пожарные, извлекли из горящего дома 35-летнюю супругу злоумышленника, 55-летнего отца и 50-летнюю мать, являющуюся инвалидом. Жена и отец злоумышленника скончались в машине скорой медицинской помощи. Мать – позже в больнице.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Саратов, Иван Гридин

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