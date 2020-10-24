Российский подросток погиб в результате обстрела города в Азербайджане

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о смерти гражданина России, получившего ранения в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа в минувшие выходные.

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Хаджиев уточнил в своем твиттере, что погибший подросток «гостил у своей тети».

В Генпрокуратуре республики также обвинили армянскую сторону в ракетных и артиллерийских обстрелах Геранбойского и Тертерского района Азербайджана утром 24 октября, в результате которых «погиб житель села Исмаилзаде Орхан Рахбар-оглы 2004 года рождения».

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что минувшей ночью в зоне карабахского конфликта сохранилась «стабильная напряженная обстановка». Он обвинил азербайджанскую сторону в обстреле мирных поселений, в том числе Степанакерта, отметив, что «бои местного значения сейчас идут по всем направлениям линии фронта».

Обновлено. Посольство России в Азербайджане подтвердило смерть российского подростка, получившего ранения после обстрела Гянджи, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу, 17 октября, азербайджанская генпрокуратура сообщила, что Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по Гяндже в нарушение гуманитарного режима прекращения огня. В МЧС страны заявили о 13 погибших и 53 раненых. Минобороны Армении назвало сообщения об обстреле азербайджанского города дезинформацией.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта уже дважды объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Баку, Наталья Петрова

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