В Новосибирске тинейджер зарезал юношу из-за ревности друга

В Новосибирске СКР передало в суд дело в отношении 18-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в СКР, установлено, что в январе к обвиняемому обратился знакомый. Он просил припугнуть 19-летнего парня, с которым у него случился конфликт на фоне отношений с девушкой.

11 января обвиняемый вооружился ножом, встретился с теперь уже убитым парнем. Он нанес ему не менее 10 ударов ножом в шею. От полученных травм тот скончался. Желая скрыть преступление, злоумышленник закопал труп в лесном массиве. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 30.10.20

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