Под Пензой подросток зарезал свою подругу и спрятал тело

В Пензенской области 15-летнего подростка подозревают в убийстве 17-летней девушки. Труп с множественными ножевыми ранениями обнаружили у железной дороги.

Об исчезновении девушки сообщила ее мать. Она заявила, что дочь собиралась встретиться со знакомым молодым человеком в селе Бессоновка. Тело погибшей нашли в кустах, убийца прикрыл труп листом ДСП.

Следователи выяснили личность подозреваемого, им оказался 15-летний подросток. На допросе он признался, что в ходе ссоры зарезал девушку, тело спрятал. У него дома полицейские обнаружили вещи погибшей и нож.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство», сообщили в региональном управлении СКР. В настоящее время решается вопрос о предъявлении несовершеннолетнему обвинения и избрании ему меры пресечения.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 03.11.20

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