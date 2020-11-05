В Красноярске четырех молодых людей подозревают в убийстве 16-летней девушки

В Красноярске на берегу реки Енисей обнаружили убитой 16-летнюю девушку. В совершении преступления подозревают четырех мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Тело девушки пролежало у Коркинского моста около 10 дней. По данным следствия, вечером 23 октября четверо мужчин в возрасте от 19-ти до 23-х лет привезли девушку на берег и задушили, а труп скинули в воду и прикрыли бытовым мусором и ветками деревьев.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить и задержать лиц, причастных к совершению данного преступления», – сообщили в СКР.

При этом об исчезновении девушки сообщили специалисты отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Родители в правоохранительные органы в связи с пропажей дочери не обращались.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 05.11.20

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