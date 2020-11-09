В Новосибирске уволили медсестру, таскавшую ребенка за волосы

В Новосибирске уволили медсестру, которую уличили в жестоком обращении с детьми. Сотрудница клинической туберкулезной больницы хватала ребенка за волосы и кидала на кровать.

Об увольнении медсестры сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области. Кроме того, губернатор Андрей Травников потребовал проверить всю больницу. «Нужно проверить действия не только конкретного человека, который допустил вот эти нарушения, но и в целом организацию работы этой больницы. Почему это стало возможным, были какие-то предпосылки, упущения?» – заявил глава региона.

На прошлой неделе в Сети появилось видео жестокого обращения с ребенком – медсестра схватила малыша за волосы и кинула на кровать. Автор ролика сообщил, что снимал в новосибирской туберкулезной больнице. Он также уточнил, что подобные действия со стороны медсестры носят систематический характер.

СКР организовал по данному факту проверку. В отношении медицинской сестры было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации).

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 09.11.20

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