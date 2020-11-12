СКР возбудил третье уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми в новосибирской больнице

Следователи возбудили уголовное дело о халатности руководства туберкулезной больницы в Новосибирске. Ранее в клинике медперсонал уличили в жестком обращении детьми, которые проходили там лечение.

На прошлой неделе в Сети появилось видео жестокого обращения с ребенком – медсестра схватила малыша за волосы и кинула на кровать. Автор ролика сообщил, что снимал в новосибирской туберкулезной больнице. Он также уточнил, что подобные действия со стороны медсестры носят систематический характер. Позже следователи обнаружили, что еще одна медсестра била маленьких пациентов. В результаты были возбуждены два уголовных дела.

Как сообщили в региональном отделении СКР, в ходе расследования данных уголовных дел получены данные о том, что должностные лица из числа руководства больницы не исполнили свои должностные обязанности, не контролировали работу медицинских сестер, что привело к таким последствиям.

Третье уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). «Следователи тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – добавили в СКР.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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