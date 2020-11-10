Следователи вскрыли другие факты жестокого обращения с детьми в новосибирской больнице

В Новосибирской клинической туберкулезной больнице обнаружили другие факты жестокого обращения с детьми. Маленьких пациентов избивала коллега медсестры, которая таскала ребенка за волосы.

Как сообщили в областном управлении СКР, в ходе проверки был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

На прошлой неделе в Сети появилось видео жестокого обращения с ребенком – медсестра схватила малыша за волосы и кинула на кровать. Автор ролика сообщил, что снимал в новосибирской туберкулезной больнице. Он также уточнил, что подобные действия со стороны медсестры носят систематический характер. Губернатор Андрей Травников потребовал провести проверку. Позже медсестру уволили и возбудили в отношении нее уголовное дело.

«В рамках расследования уголовного дела следователями СКР будет дана принципиальная оценка действиям медицинского работника, а также установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», – добавили в ведомстве.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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