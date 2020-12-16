В Новосибирске приговорили медсестру, таскавшую девочку за волосы

В Новосибирске осудили медсестру туберкулезной больницы, которая издевалась над маленькими пациентами. Женщину приговорили к году исправительных работ.

Приговор вынес мировой суд. Медработницу признали виновной в преступлении по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и назначили наказание в виде исправительных работ на год с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Ранее в Сети появилось видео жестокого обращения с ребенком – медсестра схватила малыша за волосы и кинула на кровать. Автор ролика сообщил, что снимал в новосибирской туберкулезной больнице. Он также уточнил, что подобные действия со стороны медсестры носят систематический характер.

Позже следователи обнаружили, что еще одна медсестра била маленьких пациентов. В результаты были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Новосибирск, Зоя Осколкова

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