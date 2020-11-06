В Новосибирске медсестра таскала ребенка за волосы

В Сети появилось видео жестокого обращения с ребенком – медсестра схватила малыша за волосы и кинула на кровать. СКР проводит проверку.

Автор ролика сообщил, что снимал в новосибирской туберкулезной больнице. Он также уточнил, что подобные действия со стороны медсестры носят систематический характер.

О проведении проверки по факту жестокого обращения с ребенком сообщили в региональном управлении СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, для расследования инцидента была создана совместная комиссия областного минздрава и уполномоченного по правам ребенка в регионе, сообщили в министерстве порталу НГС.

«Медсестра отстранена от работы, готовится приказ о ее увольнении. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры», – отметили в минздраве.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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