В Новосибирске установят видеонаблюдение в больнице, где били детей

Правительство Новосибирской области сообщило о результатах проверки в туберкулезной больнице, где жестоко обращались с детьми. В клинике установят видеонаблюдение и наймут больше нянь.

По результатам работы совместной комиссии минздрава и детского омбудсмена были приняты кадровые решения. Уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.

Кроме того, готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность. В больницу наймут нянь для малышей и воспитателя.

«В отделении, где лечатся маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования – коридоры, игровые, палаты – будет смонтирована система видеонаблюдения», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

На прошлой неделе в Сети появилось видео жестокого обращения с ребенком – медсестра схватила малыша за волосы и кинула на кровать. Автор ролика сообщил, что снимал в новосибирской туберкулезной больнице. Он также уточнил, что подобные действия со стороны медсестры носят систематический характер. Позже следователи обнаружили, что еще одна медсестра била маленьких пациентов. В результаты были возбуждены два уголовных дела.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 12.11.20

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