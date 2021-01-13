Медсестра, ударившая ребенка в туберкулезной больнице, избежала наказания

Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы. Решение вынесено в связи с примирением сторон.

Ранее в соцсетях появились два видеоролика, на которых запечатлены факты жестокого обращения с маленькими пациентами в новосибирской туберкулезной больнице. Одна из медсестер таскала ребенка за волосы и швыряла на кровать, ее коллега ударила мальчика рукой.

В результате были возбуждены три уголовных дела: два – по факту жестокого обращения, еще одно – по статье о халатности руководства больницы. В декабре мировой суд рассмотрел дело одной из медсестер, признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и назначил наказание в виде исправительных работ на год с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Сегодня суд прекратил уголовное дело в отношении второй медработницы в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности), сообщили в областной прокуратуре. Сама обвиняемая раскаялась в поступке, принесла извинения мальчику и его матери, а также возместила моральный вред в сумме 10 тысяч рублей.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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