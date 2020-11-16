Вдова Литвиненко требует от России 3,5 млн евро за убийство мужа

Вдова бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко обратилась в Европейский суд по правам человека. Она требует от России компенсацию в размере 3,5 млн евро за отравление мужа.

Марина Литвиненко уверена, что есть связь между убийством ее супруга, покушением на Сергея и Юлию Скрипалей в Лондоне, а также отравлением оппозиционера Алексея Навального в Томске. По мнению Литвиненко, все преступления спонсировались российским государством. «Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения», – заявила она в беседе с журналистом The Guardian.

В иске о компенсации Литвиненко требует около 2 млн евро потерянного заработка, который ее муж и она могли бы получить. Кроме того, она указала дополнительные расходы на оплату психологической помощи в преодолении травмы из-за потери.

Напомним, Александр Литвиненко покинул Россию в 2006 году после того, как стал фигурантом нескольких уголовных дел. В ноябре того же года он скончался из-за отравления радиоактивным веществом, предположительно, полонием-210. Великобритания обвиняет в его смерти российские власти.

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 16.11.20

Возбуждено уголовное дело после смерти 5 пациентов в частной московской клинике. / Татарстану грозит социальный взрыв: продавцы крупнейшего в республике рынка готовы выйти на улицу с протестом. / Сити-менеджер Волгодонска ответит за махинацию на 16 млн рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»