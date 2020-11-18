В Башкирии глава района попался на махинации со 145 гектарами земли

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего главы администрации Кушнаренковский района. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Следователи считают, что глава района в июле 2019 года заключил договор аренды земельного участка вблизи села Первушино Старокамышлинского сельсовета «для ведения сельскохозяйственного производства». Его площадь составляет 145 гектаров.

Договор был заключен с коммерческой организацией, которая не ведет сельскохозяйственную деятельность. В последующем, глава района, в нарушение требований земельного законодательства, объявил конкурс о продаже этой зумли, , занизив цену с 8 млн рублей кадастровой стоимости до 5,1 млн рублей. Участок был продан коммерческой организации, которая намеревалась построить на нем турбазу, а часть земли реализовать под индивидуальную застройку.

В результате преступных действий подозреваемого из распоряжения администрации района выбыл вышеуказанный земельный участок, а также бюджету муниципалитета причинен ущерб в общей сумме более 2,9 млн рублей.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 18.11.20

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